В Окружном админсуде обжаловали проверку COVID-сертификатов

В Окружной административный суд Киева подали иск о незаконности проверки COVID-сертификатов в общественных местах. Истец просит выплатить моральную компенсацию в размере миллиона гривен.

Об этом пишет пресс-служба ОАСК.

Там отмечают, что с обжалованием определенных положений постановления правительства о введении карантина обратился житель Николаева.

«Истец, кроме прочего, просит суд отменить п. 18 указанного постановления в части предоставления права работникам Нацполиции, Нацгвардии, должностным лицам, уполномоченным органами местного самоуправления проводить на улицах, в парках, других общественных местах (учреждениях, развлекательных заведениях, транспорте) выборочную проверку документов, а также документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления лица от указанной болезни в случаях, когда это основание для неприменения ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности», — говорится в сообщении.

Суд решает, открывать ли производство по этому делу.