Окружной админсуд открыл производство из-за проверки COVID-сертификатов в общественных местах

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску жителя Николаева о незаконности проверки COVID-сертификатов в общественных местах.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд принял решение рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 8 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Отметим, истец просит суд отменить предоставление права правоохранителям проверять на улицах и в других общественных местах документы, в частности, сертификаты о вакцинации, результаты тестов и прочее.

Также истец требует взыскать в его пользу с Государственной казначейской службы Украины 1 миллион гривен морального ущерба.