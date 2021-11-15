Окружной админсуд открыл производство из-за проверки COVID-сертификатов в общественных местах

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску жителя Николаева о незаконности проверки COVID-сертификатов в общественных местах.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд принял решение рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 8 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.
Отметим, истец просит суд отменить предоставление права правоохранителям проверять на улицах и в других общественных местах документы, в частности, сертификаты о вакцинации, результаты тестов и прочее.
Также истец требует взыскать в его пользу с Государственной казначейской службы Украины 1 миллион гривен морального ущерба.
- Периодически в соцсетях появляются видео и публикации, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации — это разглашение медицинской тайны и нарушение прав граждан. Однако в Минздраве это опровергают, поскольку медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации таких сведений нет.
- Следовательно, правоохранители во время проверок соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, это не нарушение закона.