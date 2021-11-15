У «Дії» вже можна згенерувати сертифікат про одужання від коронавірусу. Він дійсний 90 днів

У додатку «Дія» відтепер українці можуть згенерувати сертифікат про одужання від коронавірусної хвороби. Термін дії такого документа становить 90 днів.
«Бабель» перевірив генерування цього сертифіката — усе працює.
Сертифікат генерується на основі медичного запису, куди лікарем внесений діагноз пацієнта. Ці дані «Дія» бере з електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).
Документ можна отримати на 15-й день з моменту внесення діагнозу у систему, запис повинен значитись ось так: «U07.1 — 2019-nCoV гостра респіраторна хвороба».
Згенерувати сертифікат про одужання зможуть ті, хто перехворіли на COVID-19, упродовж 3,5 місяця до запуску нового функціоналу.
COVID-сертифікат про одужання може бути сформований не більше ніж двічі за один календарний рік.
- Міністерство цифрової політики нещодавно прибрало кнопку «видалити» з переліку можливих дій, які можна виконати з електронним COVID-сертифікатом. Тепер, щоб оновити «жовтий» сертифікат на «зелений» після повної вакцинації необхідно надіслати новий запит на отримання оновлень, тобто видаляти нічого не потрібно.
- Із 24 вересня на порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Також у «Дії» незабаром зʼявиться негативний ПЛР-тест і вже зʼявився дитячий ковід-сертифікат. Крім цього, Мінцифри спростило отримання сертифікату про вакцинацію — не треба більше крутити головою.