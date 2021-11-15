У «Дії» вже можна згенерувати сертифікат про одужання від коронавірусу. Він дійсний 90 днів

У додатку «Дія» відтепер українці можуть згенерувати сертифікат про одужання від коронавірусної хвороби. Термін дії такого документа становить 90 днів.

«Бабель» перевірив генерування цього сертифіката — усе працює.

Сертифікат генерується на основі медичного запису, куди лікарем внесений діагноз пацієнта. Ці дані «Дія» бере з електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Документ можна отримати на 15-й день з моменту внесення діагнозу у систему, запис повинен значитись ось так: «U07.1 — 2019-nCoV гостра респіраторна хвороба».

Згенерувати сертифікат про одужання зможуть ті, хто перехворіли на COVID-19, упродовж 3,5 місяця до запуску нового функціоналу.

COVID-сертифікат про одужання може бути сформований не більше ніж двічі за один календарний рік.