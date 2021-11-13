Наїзд у Харкові на дітей: прокуратура спростувала, що водія Toyota Land Cruiser випустили під заставу

Харківській водій Toyota Land Cruiser, який наїхав на двох дітей, не виходив під заставу у 340 тисяч гривень, наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.
Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на речника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка.
Перед цим ряд видань писав, що водій вніс заставу і він на волі. 12 листопада Харківської ОДА Олександр Скакун заявив, що переконаний (і нібито має для цього підстави), що водій не вийде під заставу.
Прокуратура просила заставу у 10 мільйонів гривень, вона буде оскаржувати це рішення суду.
- ДТП у Харкові сталась 11 листопада о 15:20. На перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської позашляховик Toyota збив дітей, не зупинившись на червоне світло, а одного з них протягнув дорогою через все перехрестя. В обох дітей струс мозку та забиття мʼяких тканин, у дівчинки рана голови.
- Поліція перевіряла водія на наркотики, оскільки раніше він притягувався за виробництво чи зберігання наркотичних засобів. Врешті у крові водія знайшли метадон. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
- 12 листопада суд його арештував із правом вийти під заставу у розмірні 340 тисяч гривень.