Латвія заборонила невакцинованим депутатам голосувати та брати участь в обговореннях. Зарплату їм не платитимуть

Парламент Латвії 12 листопада проголосував за те, щоб заборонити депутатам, які відмовляються від вакцинації, голосувати та брати участь в обговореннях (при чому і дистанційних).

Про це повідомляє Reuters та Delfi.

Депутатам також не будуть платити зарплату і компенсації. Як тільки вони предʼявлять сертифікат — зможуть знову засідати, а також отримувати зарплату і компенсації. Єдина причина, що виправдовує відсутність у депутата Сейму сертифіката про вакцинацію — висновок лікарів про те, що щеплення потрібно відкласти.