Латвия запретила невакцинированным депутатам голосовать и участвовать в обсуждениях. Зарплату им платить не будут

Парламент Латвии 12 ноября проголосовал за то, чтобы запретить депутатам, которые отказываются от вакцинации, голосовать и участвовать в обсуждениях (причем и дистанционных).

Об этом сообщает Reuters и Delfi.

Депутатам также не будут платить зарплату и компенсацию. Как только они предъявят сертификат — смогут снова заседать, а также получать зарплату и компенсацию. Единственная причина, которая оправдывает отсутствие у депутата Сейма сертификата о вакцинации, — вывод врачей о том, что прививку нужно отложить.