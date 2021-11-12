Міністр Кулеба: Україна постачатиме двигуни для турецьких безпілотників

Україна домовилася про постачання Туреччині двигунів для військових безпілотників. Йдеться про ударний дрон та безпілотний винищувач.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.
За його словами, відповідні домовленості підписали на виставці у Стамбулі.
«Турецька компанія Baykar Makina та провідне українське державне підприємство «Івченко-Прогрес» підписали угоду про постачання турбореактивних двигунів для проєкту створення перспективного безпілотного винищувача MIUS», — зазначив Кулеба.
Також «Мотор Січ» підписала угоду з цією ж компанією щодо поставок двигунів для безпілотника Akinci.
- У серпні 2021 року Військово-повітряні сили Туреччини отримали на озброєння перший новий дальній безпілотник Bayraktar Akinci з українськими двигунами АІ-450Т, які виробляє Запорізьке моторобудівне конструкторське бюро «Івченко-Прогрес».
- У серпні 2019 року «Укроборонпром» показував Akinci і повідомляв, що він розроблений спільно з «Укрспецекспортом». Цілком можливо, що Україна в майбутньому зможе отримати Akinci. Поки у Збройних сил України є ударні безпілотники Bayaraktar TB2.