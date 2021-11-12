Министр Кулеба: Украина будет поставлять двигатели для турецких беспилотников

Украина договорилась о поставках Турции двигателей для военных беспилотников. Речь идет об ударном дроне и беспилотном истребителе.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.
По его словам, соответствующие договоренности были подписаны на выставке в Стамбуле.
«Турецкая компания Baykar Makina и ведущее украинское государственное предприятие «Ивченко-Прогресс» подписали соглашение о поставках турбореактивных двигателей для проекта создания перспективного беспилотного истребителя MIUS», — отметил Кулеба.
Также «Мотор Сич» подписала соглашение с этой же компанией по поставкам двигателей для беспилотника Akinci.
- В августе 2021 года Военно-воздушные силы Турции получили на вооружение первый новый дальний беспилотник Bayraktar Akinci с украинскими двигателями АИ-450Т, производимыми Запорожским моторостроительным конструкторским бюро «Ивченко-Прогресс».
- В августе 2019 года Укроборонпром показывал Akinci и сообщал, что он разработан совместно с «Укрспецэкспортом». Вполне возможно, что Украина в будущем сможет получить Akinci. Пока у Вооруженных сил Украины есть ударные беспилотники Bayaraktar TB2.