«Укроборонпром» займеться розробками бойових роботів

Концерн «Укроборонпром» займеться розробкою бойових роботів. Відповідний договір про співпрацю було підписано з ВАТ «Меридіан» ім. Корольова, який входить до складу концерну, інноваційним холдингом Sikorsky Challenge та командою розробників проєкту «Мобільні бойові роботи».

Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Йдеться про створення наземних роботів, які виконуватимуть логістичні, розвідувальні та бойові завдання, у тому числі забезпечуватимуть вогневу підтримку на полі бою та займатимуться розмінуванням.

Першим буде реалізовано проєкт «Мобільні бойові роботи». Sikorsky Challenge забезпечить маркетинговий супровід, а завод «Укроборонпрому» — серійне виробництво.

Інші чотири проєкти, реалізацію яких планують розпочати пізніше, стосуються протидії безпілотникам, розмінування, мережевих технологій інтелектуального моніторингу повітряного простору та наведення засобів ураження, а також створення економного електродвигуна.