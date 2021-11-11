«Укроборонпром» займется разработками боевых роботов

Концерн «Укроборонпром» займется разработкой боевых роботов. Соответствующий договор о сотрудничестве был подписан с ОАО «Меридиан» им. Королева, который входит в состав концерна, инновационным холдингом Sikorsky Challenge и командой разработчиков проекта «Мобильные боевые работы».

Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Речь о создании наземных роботов, которые будут выполнять логистические, разведывательные и боевые задачи, в том числе обеспечивать огневую поддержку на поле боя и заниматься разминированием.

Первым будет реализован проект «Мобильных боевых роботов». Sikorsky Challenge обеспечит маркетинговое сопровождение, а завод «Укроборонпрома» — серийное производство.

Другие четыре проекта, реализацию которых планируют начать позднее, касаются противодействия беспилотникам, разминирования, сетевых технологий интеллектуального мониторинга воздушного пространства и наведения средств поражения, а также создания экономного электродвигателя.