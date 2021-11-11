У Франції заявили про початок пʼятої хвилі коронавірусу

За словами Верана, Міністерство охорони здоровʼя Франції розглядає питання про початок вакцинації для дітей до 12 років.

«[Темпи епідемії] очевидно нагадують початок п’ятої хвилі. Велика різниця в тому, що, оскільки ми масово вакциновані, ми можемо подолати цю хвилю», — наголосив він.

«Рішення не буде до кінця року або початку 2022 року», — зауважив міністр.

Окрім цього, у Франції вирішують, чи запроваджують ревакцинацію для осіб до 50 років. Як розповів Веран, нині тривають дослідження, які мають показати, чи знижується рівень захисту, що забезпечується вакциною, якщо людина молодша.

«Якщо ми побачимо, що це так, ми запропонуємо ревакцинацію», — запевнив він.