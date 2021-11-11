Во Франции заявили о начале пятой волны коронавируса

По словам Верана, Министерство здравоохранения Франции рассматривает вопрос о начале вакцинации для детей в возрасте до 12 лет.

«[Темпы эпидемии] очевидно напоминают начало пятой волны. Большая разница в том, что поскольку мы массово вакцинированы, мы можем преодолеть эту волну», — подчеркнул он.

«Решения не будет до конца года или начала 2022 года», — отметил министр.

Кроме того, во Франции решают, вводят ли ревакцинацию для лиц до 50 лет. Как рассказал Веран, сейчас продолжаются исследования, которые должны показать, снижается ли уровень защиты, который обеспечивается вакциной, если человек младше.

«Если мы увидим, что это так, мы предложим ревакцинацию», — заверил он.