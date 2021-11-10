Boeing визнала свою провину в катастрофі літака 737 МАХ в Ефіопії. Тоді загинули 157 людей

Американська корпорація Boeing визнала відповідальність за аварію свого літака 737 MАХ в Ефіопії у 2019 році, внаслідок якої загинули 157 людей.

Про це пише The New York Times.

Компанія також погодилася взяти на себе «виняткову відповідальність» за компенсацію збитків, присуджених сімʼям жертв у майбутньому. У своїй заяві Boeing висловила «найглибші співчуття» сімʼям загиблих під час рейсу Ethiopian Airlines та сімʼям 189 осіб, які загинули кількома місяцями раніше внаслідок аварії літака 737 МАХ в Індонезії.

«Boeing прагне до того, щоб усі сімʼї, які втратили близьких в аваріях, отримали повну та справедливу компенсацію. Угода Boeing із сімʼями дозволяє сторонам зосередити свої зусилля на визначенні відповідної компенсації для кожної родини», — йдеться у повідомленні компанії.

Вказані авіакатастрофи призвели до глобальної заборони на використання літака Boeing 737 MАХ. Катастрофи завдала шкоди репутації Boeing та призвели до додаткових перевірок з боку авіаційної влади всього світу.

Що не так з Boeing 737 MAX?

Літак Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився 29 жовтня 2018 року, зазнавши аварії через 13 хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти. Всі 189 людей на борту загинули. 10 березня 2019 року в Ефіопії впав Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Аддис-Абеби до Найробі. Загинули 157 людей.

Розслідування встановило, що причиною катастроф стала некоректна робота допоміжної програми, яка примусово міняла положення літака в повітрі. Цю програму під назвою MCAS впровадили в бортовий компʼютер для того, щоб виправити конструктивний недолік літака — схильність задирати носа. Однак за певних умов вона помилялася і направляла літак до землі. Зʼясувалося, що пілотам про неї не розповідали.