КПВВ «Станиця Луганська» повністю відновить роботу з 11 листопада

У четвер, 11 листопада, може повноцінно відновитися пропуск на контрольному пункті вʼїзду-виїзду у Станиці Луганській. Таку обіцянку дали представники окупаційної «влади» під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

«Представники окупаційної адміністрації Росії в Луганську пообіцяли із завтрашнього дня відкрити в колишньому режимі КПВВ «Станиця Луганська», — написав він.