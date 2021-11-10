КПВВ «Станица Луганская» полностью возобновит работу с 11 ноября

В четверг, 11 ноября, может полноценно возобновить работу пропуск на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской. Такое обещание дали представители оккупационной «власти» во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

«Представители оккупационной администрации России в Луганске пообещали с завтрашнего дня открыть в прежнем режиме КПВВ «Станица Луганская», — написал он.