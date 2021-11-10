В СБУ спростували інформацію, що комендант «Ізоляції» Денис Куликовський пішов на угоду зі слідством

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що затриманий у Києві комендант катівні «Ізоляція» Денис Куликовський, не йшов на угоду зі слідством. Таким чином він спростував інформацію про те, що бойовик перебував у столиці, оскільки надавав спецслужбам України дані про інших катів.
«Головне, що ми змогли знайти і затримати цю особу, яка займалася катуванням громадян. Повірте, це лише верхівка айсберга, але в інтересах слідства ми не можемо розкривати деталі», — сказав Баканов у відповідь на запитання журналіста, «чому Куликовський з 2019 року перебував на підконтрольній Україні території і не був затриманий раніше».
Глава СБУ також заперечив, що Служба безпеки уклала угоду з катом «Ізоляції».
«Він не міг укладати жодних угод з СБУ. Особисто зі мною жодних угод не укладав. Якби така угода була, його б ніколи не затримали», — наголосив він.
Нагадаємо, 9 листопада у Києві правоохоронні органи затримали бойовика з позивним «Палич», який був комендантом катівні «Ізоляція» в окупованому Росією Донецьку. Ідеться про Дениса Куликовського, який катував і гвалтував полонених. 10 листопада йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці без права внесення застави.
- У червні 2014 року в окупованому Донецьку бойовики захопили культурний і мистецький центр «Ізоляція», розташований на території колишнього заводу. Після захоплення вони облаштували там військову базу і не дали змоги засновникам вивезти арт-об’єкти та майно фонду.
- На тому місці бойовики організували незаконне утримання мирних жителів і полонених зі Збройних сил України. Вони жорстоко поводились з полоненими, застосовували до них психологічне та фізичне насильство, катували та примусово залучали до праці.
- За даними Офісу генпрокурора, наразі викрито ключовий керівний склад незаконного місця позбавлення волі та основних виконавців злочинів, вчинених там. Загалом вже 15 фігурантам заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни на території «Ізоляції» та встановлено близько 170 постраждалих.