В СБУ опровергли информацию, что комендант «Изоляции» Денис Куликовский пошел на соглашение со следствием

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что задержанный в Киеве комендант тюрьмы «Изоляция» Денис Куликовский, не шел на соглашение со следствием. Таким образом, он опроверг информацию о том, что боевик находился в столице, поскольку предоставлял спецслужбам Украины данные о других палачах.
«Главное, что мы смогли найти и задержать человека, который пытал граждан. Поверьте, это только верхушка айсберга, но в интересах следствия мы не можем раскрывать детали», — сказал Баканов в ответ на вопросы журналиста, «почему Куликовский с 2019 года находился на подконтрольной Украине территории и не был задержан раньше».
Глава СБУ также опроверг информацию, что Служба безопасности заключила соглашение с палачом «Изоляции».
«Он не мог заключать никаких соглашений с СБУ. Лично со мной никаких соглашений не заключал. Если бы такое соглашение было, его никогда бы не задержали», — подчеркнул Баканов.
Напомним, 9 ноября в Киеве правоохранительные органы задержали боевика с позывным «Палыч», который был комендантом застенки «Изоляция» в оккупированном Россией Донецке. Речь идет о Денисе Куликовском, который пытал и насиловал пленных. 10 ноября ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца без права внесения залога.
- В июне 2014 года в оккупированном Донецке боевики захватили культурный и художественный центр «Изоляция», расположенный на территории бывшего завода. После захвата они обустроили там военную базу и не позволили учредителям вывезти арт-объекты и имущество фонда.
- Там боевики организовали незаконное содержание мирных жителей и пленных из Вооруженных сил Украины. Они жестоко обращались с пленными, применяли к ним психологическое и физическое насилие, пытали и принудительно привлекали к труду.
- По данным Офиса генпрокурора, сейчас разоблачен ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, совершавшихся там. В общем уже заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории «Изоляции» 15 фигурантам и установлено около 170 пострадавших