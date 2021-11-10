Суд в Мариуполе арестовал экс-коменданта тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке

Суд в Мариуполе заключил под стражу на два месяца бывшего коменданта тюрьмы боевиков «Изоляция» в оккупированном Донецке Дениса Куликовского с позывным «Палыч». В этом месте боевики незаконно удерживают людей, очень часто с проукраинскими взглядами, и пытают их.
Об этом пишет «Суспільне».
Суд арестовал его до 7 января без возможности внесения залога. Соответствующее ходатайство было внесено прокурорами.
Сам Куликовский на суде с журналистами общаться отказывался. Он признал свою вину и сказал, что сожалеет о содеянном.
Также он рассказал, что последние несколько лет проживал в Киеве, а снимать жилье ему помогали знакомые.
- 9 ноября в Киеве правоохранительные органы задержали боевика с позывным «Палыч», который был комендантом тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Россией Донецке. Речь идет о Денисе Куликовском, который пытал и насиловал пленных.
- В июне 2014 года в оккупированном Донецке боевики захватили культурный и художественный центр «Изоляция», расположенный на территории бывшего завода. После захвата они обустроили там военную базу и не позволили учредителям вывезти арт-объекты и имущество фонда.
- На том месте боевики организовали незаконное удержание мирных жителей и пленников из Вооруженных сил Украины. Они жестоко обращались с пленными, применяли к ним психологическое и физическое насилие, пытали и принудительно привлекали к труду. В частности, в «Изоляции» удерживали журналиста Станислава Асеева, которого освободили из плена в декабре 2019 года.
- По данным Офиса генпрокурора, в настоящее время разоблачено ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основных исполнителей преступлений, совершенных там. В общей сложности уже 15 фигурантам заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории «Изоляции» и установлено около 170 пострадавших.