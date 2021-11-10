Суд в Мариуполе арестовал экс-коменданта тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке

Суд в Мариуполе заключил под стражу на два месяца бывшего коменданта тюрьмы боевиков «Изоляция» в оккупированном Донецке Дениса Куликовского с позывным «Палыч». В этом месте боевики незаконно удерживают людей, очень часто с проукраинскими взглядами, и пытают их.

Об этом пишет «Суспільне».

Суд арестовал его до 7 января без возможности внесения залога. Соответствующее ходатайство было внесено прокурорами.

Сам Куликовский на суде с журналистами общаться отказывался. Он признал свою вину и сказал, что сожалеет о содеянном.

Также он рассказал, что последние несколько лет проживал в Киеве, а снимать жилье ему помогали знакомые.