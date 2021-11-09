В Киеве задержан Денис Куликовский. Он был комендантом тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке

В Киеве правоохранительные органы задержали боевика с позывным «Палыч», который был комендантом тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Россией Донецке. Речь идет о Денисе Куликовском, который пытал и насиловал пленных.
Информацию об этом сначала опубликовал украинский журналист и автор книги-сборника «В изоляции», бывший пленник боевиков «ДНР» Станислав Асеев. Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в комментарии «Бабелю» подтвердил это.
Он отметил, что Куликовский был задержан по поручению следователя Нацполиции совместно с СБУ.
По информации СБУ, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправных заключенных граждан Украины.
Злоумышленник был задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям:
- ст. 149 (торговля людьми);
- ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
- ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Завтра ему изберут меру пресечения, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
В июне 2014 года в оккупированном Донецке боевики захватили культурный и художественный центр «Изоляция», расположенный на территории бывшего завода. После захвата они обустроили там военную базу и не позволили учредителям вывезти арт-объекты и имущество фонда.
Там боевики организовали незаконное содержание мирных жителей и пленных из Вооруженных сил Украины. Они жестоко обращались с пленными, применяли к ним психологическое и физическое насилие, пытали и принудительно привлекали к труду. В частности, в «Изоляции» удерживали журналиста Станислава Асеева, которого освободили из плена в декабре 2019 года.
По данным Офиса генпрокурора, сейчас разоблачен ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, совершавшихся там. В общем уже заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории «Изоляции» 15 фигурантам и установлено около 170 пострадавших.
- На временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях восьмой год подконтрольные России боевики пытают гражданских людей, журналистов, волонтеров и военных. По данным заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова, на территории оккупированного Донбасса действует или действовало более 160 мест пыток. В Донецкой области известно о 90 таких незаконных тюрьмах, в Луганской — о 70.