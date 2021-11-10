Кабмін призначив нового очільника Національної служби здоровʼя

Кабінет міністрів призначив головою Національної служби здоровʼя Наталю Гусак.
Про це у Facebook написала нардеп, член комітету Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина.
«Сьогодні Уряд, за поданням міністра Віктора Ляшка, призначив Головою НСЗУ Наталю Гусак», — написала вона. Нардеп додала, що два роки ця інституція була без керівника і «пережила важкі часи».
«Для мене посада очільника НСЗУ — не менш важлива, ніж міністра. Величезна відповідальність. Майже 160 мільярдів гривень державних коштів. Сотні людей в підпорядкуванні. Тисячі лікарень і аптек», — пояснила Стефанишина.
Наталія Гусак раніше була регіональним координатором з підтримки реформи охорони здоровʼя в Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми «ULEAD з Європою». З січня 2020 року є заступником голови Чернівецької ОДА, курирує медичний напрямок, а також очолює госпітальну раду.
- Нацслужбу здоровʼя було створено наприкінці грудня 2017 року. Вона є важливим органом в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати угоди медустанови, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.
- Після звільнення у 2019 році Олега Петренка НСЗУ очолювали тимчасові керівники. Спершу обовʼязки глави служби поклали на Оксану Мовчан, а в серпні 2020 року — на Андрія Віленського.
- 14 липня 2021 року Кабінет міністрів призначив Дмитра Самофалова тимчасовим виконувачем обовʼязків голови НСЗУ. Після цього було оголошено конкурс на посаду голови Нацслужби здоров’я, перші чотири спроби успіхом не увінчалися.