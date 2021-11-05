Глава МОЗ Віктор Ляшко обрав кандидата на посаду голови Нацслужби здоров’я

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко буде рекомендувати Кабінету міністрів призначити на посаду голови Національної служби здоровʼя України (НСЗУ) Наталію Гусак.

Про це він розповів журналістам після співбесіди з кандидатами 5 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

«Я хотів би на цій посаді бачити людину зі сторони, яка не була в НСЗУ. Тому і за результатами співбесіди, і за результатами спілкування з усіма спостерігачами я обрав Наталію Гусак, яка є сьогодні заступником голови Чернівецької обласної держадміністрації», — пояснив Ляшко.

За його словами, Гусак мала найвищу кількість балів за результатами конкурсу, до того ж більшість спостерігачів, які були присутні на співбесідах, віддали свої голоси за неї.

«У неї досвід управлінський. Моя ідеологія, яку я озвучив: НСЗУ в свій час розвивалася як стартап. У них був лідер-візіонер, який рухав вперед і розумів, для чого потрібно, щоб була створена Нацслужба здоров’я. Сьогодні вона вийшла на центральний орган виконавчої влади, який оперує бюджетом — наступного року буде 158 млрд гривень», — заявив міністр і наголосив на «величезній відповідальності» нового очільника Нацслужби.

Зазначимо, на другому місці за результатами конкурсу та співбесіди був в.о. глави НСЗУ Дмитро Самофалов, третьою — заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко.

Наталія Гусак раніше була регіональним координатором з підтримки реформи охорони здоровʼя в Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми «ULEAD з Європою». З січня 2020 року є заступником голови Чернівецької ОДА, курирує медичний напрямок, а також очолює госпітальну раду.