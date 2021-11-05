Глава Минздрава Виктор Ляшко выбрал кандидата на должность главы Нацслужбы здоровья

Министр здравоохранения Виктор Ляшко будет рекомендовать Кабинету министров назначить на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталью Гусак.

Об этом он рассказал журналистам после собеседования с кандидатами 5 ноября, передает Интерфакс-Украина.

«Я хотел бы на этом посту видеть человека со стороны, который не был в НСЗУ. Поэтому и по результатам собеседования, и по результатам общения со всеми наблюдателями я выбрал Наталью Гусак, которая сегодня замглавы Черновицкой областной госадминистрации», — пояснил Ляшко.

По его словам, Гусак получила наивысшее количество баллов по результатам конкурса, к тому же большинство наблюдателей, присутствовавших на собеседованиях, отдали свои голоса за нее.

«У нее опыт управленческий. Моя идеология, которую я озвучил: НСЗУ в свое время развивалась как стартап. У них был лидер-визионер, двигавший вперед и понимавший, для чего нужно, чтобы была создана Нацслужба здоровья. Сегодня она вышла на центральный орган исполнительной власти, оперирующий бюджетом — в следующем году будет 158 млрд гривен», — заявил министр и отметил «огромную ответственность» нового главы Нацслужбы.

Отметим, что на втором месте по результатам конкурса и собеседования был и.о. главы НСЗУ Дмитрий Самофалов, третья – замглавы НСЗУ Татьяна Бойко.

Наталья Гусак ранее была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы «ULEAD с Европой». С января 2020 года является замглавы Черновицкой ОГА, курирует медицинское направление, а также возглавляет госпитальный совет.