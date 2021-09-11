Глава Минздрава четвертый раз не смог избрать нового главу Национальной службы здоровья

Четвертый конкурс на руководителя Национальной службы здоровья (НСЗУ) закончился провалом — министр здравоохранения Виктор Ляшко не смог выбрать победителя.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на комментарий главы Минздрава.

По словам министра, в конкурсе должно было быть больше участников, но не все желающие успели сдать экзамен по владению государственным языком и получить необходимый для конкурса сертификат.

«Мы поговорили с кандидатами, которые принимали участие в конкурсе, и они согласились, что будет действительно справедливо провести конкурс еще раз, прибавив большее количество участников», — пояснил Ляшко.