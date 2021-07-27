НСЗУ: Для лечения коронавируса в Украине до конца года нужно выделить дополнительно до 10 миллиардов гривен

В Украине для лечения больных с коронавирусом уже осенью нужно выделить дополнительно 5—10 миллиардов гривен.
Об этом заявила заместитель директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Анна Фенчак на брифинге 27 июля.
«Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа — в сентябре. Потребуются дополнительные средства [для оплаты услуг пациентам с COVID-19]. При условии эффективного распределения маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь—декабрь составит от 5 до 10 миллиардов гривен в зависимости от того, как будет развиваться пандемия», — рассказала она.
Фенчак отметила, что сумма может увеличиться, если будет расширена сеть медучреждений.
Она также напомнила, что в начале года из Программы медгарантий на вакцинацию перераспределили 6,5 миллиарда гривен, из которых вернули только половину.
По данным общественной организации StateWatch, в 2020 году на борьбу с пандемией больше всего денег из бюджета на одного пациента выделили в Виннице (764 гривны), а меньше всего — в Ровно (141 гривну) и Ивано-Франковске (164 гривны).
- Ранее в Национальной службе здоровья сообщили, что лечение одного тяжелобольного с коронавирусом обходится государству в 45 тысяч гривен.
- По данным НСЗУ, в 2020 году на лечение госпитализированных украинцев с коронавирусом потратили 11 миллиардов гривен.
- По состоянию на 27 июля с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 249 344 человек, умерли 52 876 заболевших, выздоровели 2 184 880.