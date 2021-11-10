Кабмин назначил нового главу Национальной службы здоровья

Кабинет министров назначил главой Национальной службы здоровья Наталью Гусак.
Об этом в Facebook написала нардеп, член комитета Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.
«Сегодня правительство, по представлению министра Виктора Ляшко, назначило главой НСЗУ Наталью Гусак», — написала она. Нардеп добавила, что два года эта служба была без руководителя и «переживала трудные времена».
«Для меня должность руководителя НСЗУ — не менее важна, чем министра. Большая ответственность. Около 160 миллиардов гривен государственных средств. Сотни людей в ведении. Тысячи больниц и аптек», – объяснила Стефанишина.
Наталья Гусак ранее была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы «ULEAD с Европой». С января 2020 года является замглавы Черновицкой ОГА, курирует медицинское направление, а также возглавляет госпитальный совет.
- Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Она является принципиальным органом в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать соглашения медучреждения, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.
- После увольнения в 2019 году Олега Петренко НСЗУ возглавляли временные руководители. Сначала обязанности главы службы возложили на Оксану Мовчан, а в августе 2020 года — на Андрея Виленского.
- 14 июля 2021 года Кабинет министров назначил Дмитрия Самофалова временным исполняющим обязанности главы НСЗУ. После этого был объявлен конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья, первые четыре попытки успехом не увенчались.