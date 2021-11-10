«Укрзалізниця» попередила про можливі затримки поїздів. На одній з ділянок оновлюватимуть колію

«Укрзалізниця» попередила про можливі затримки поїздів, що пов’язано з реконструкцією колії на ділянці Миронівка — Ім. Тараса Шевченка.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

За даними УЗ, орієнтовний час затримки становитиме від 5 хвилин до 1 години, а запізнення потягів очікується на станціях: Миронівка, Пʼятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.

Також у компанії зазначили, що роботи мають завершити 12 листопада.