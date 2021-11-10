Археологи знайшли в центрі Києва унікальний бронзовий хрест ХІІІ століття. Мало не вперше знахідка є цілою

У центрі Києва в заповіднику «Софія Київська» археологи знайшли енколпіон (хрест-релікварій), якому приблизно 800 років.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив археолог Тимур Бобровський та виклав фото знахідки.

«Свою особливу відзнаку «отримав» Вячеслав Гайдук, знайшовши бронзовий енколпіон (хрест-релікварій), ледь не перший цілий з території Софії Київської за всі десятиліття її досліджень», — написав він.

У коментарях до публікації Бобровський зазначив, що встановити, кому належав хрест, навряд чи вдасться. До того ж енколпіон виявився порожнім.

На думку археолога Володимира Савицького, реліквія може бути датована в межах першої половини ХІІІ століття.