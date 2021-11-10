У Британії науковці досліджують мозок таксистів Black cab, аби краще зрозуміти початок хвороби Альцгеймера

У Великій Британії мозок водіїв служби таксі Black cab допомагає вченим дослідити, як починається хвороба Альцгеймера. Їхній мозок відрізняється від мозку решти через величезну кількість навігаційних знань, які їм необхідно мати. Про це повідомляє The Washington Post. Вивчення маршрутів стимулює і збільшує гіпокамп — частину мозку, яка контролює навчання та памʼять, але стискується на початку хвороби Альцгеймера. Зазначимо, що проблеми з орієнтацією та памʼяттю часто є першою ознакою хвороби Альцгеймера.

Дослідження 2000 року показало, що у лондонських таксистів задній гіпокамп більший, ніж у контрольної групи, а дослідження водіїв таксі 2011 року підтвердило тезу про те, що мозок може збільшуватись з набуттям водійського стажу. «Те, що ми сподіваємося краще зрозуміти, — це потенційний вплив певного способу життя. У даному випадку — щоденна навігація протягом більшої частини свого дорослого життя з використанням власної памʼяті, а не Google, і що це робить з мозком», — зазначив професор когнітивної нейробіології в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі Хʼюго Спайєрс, який керує групой дослідників. Команда науковців досі шукає волонтерів для проєкту під назвою «Мізки таксі». Дослідники хочуть зʼясувати, які частини гіпокампу стають більшими залежно від здатності до навігації. Ці знання дадуть критично важливе розуміння, необхідне для розробки діагностики для більш раннього виявлення хвороби Альцгеймера.