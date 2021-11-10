В Британии ученые исследуют мозг таксистов Black cab, чтобы лучше понять начало болезни Альцгеймера

В Великобритании мозг водителей службы такси Black cab помогает ученым исследовать, как начинается болезнь Альцгеймера. Их мозг отличается от мозга других из-за огромного количества навигационных знаний, которыми им необходимо владеть. Об этом сообщает The Washington Post. Изучение маршрутов стимулирует и увеличивает гиппокамп — часть мозга, которая контролирует обучение и память, но сжимается в начале болезни Альцгеймера. Отметим, что проблемы с ориентацией и памятью часто являются первым признаком болезни Альцгеймера.

Исследование 2000 года показало, что у лондонских таксистов задний гиппокамп больше, чем у контрольной группы, а исследование водителей такси 2011 года подтвердило тезис о том, что мозг может увеличиваться с наращиванием водительского стажа. «То, что мы надеемся лучше понять, — это потенциальное влияние определенного образа жизни. В данном случае — ежедневная навигация на протяжении большей части своей взрослой жизни с использованием собственной памяти, а не Google, и что это делает с мозгом», — отметил профессор когнитивной нейробиологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Хьюго Спайерс, который руководит группой исследователей. Команда ученых до сих пор ищет волонтеров для проекта под названием «Мозги такси». Исследователи хотят выяснить, какие части гиппокампа становятся больше в зависимости от способности к навигации. Эти знания дадут критически важное понимание, необходимое для разработки диагностики для более раннего выявления болезни Альцгеймера.