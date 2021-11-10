Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін розповів, які реформи не зміг провести у митній службі

«Ми намагалися говорити з депутатами, але є небезпека, що під запропоновані нами зміни в парламенті не набереться потрібна кількість голосів. Вважається, наприклад, що посилення покарання за контрабанду суспільство може сприйняти негативно, а силовики можуть отримати більше можливостей для зловживань», — пояснив він.

За словами Рябікіна, з-поміж шести законопроєктів про зміну Митного, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, закону про оперативно-розшукову діяльність, закону про держслужбу та про регулювання мит перше читання у липні пройшов лише проєкт про криміналізацію контрабанди.

Новопризначений міністр із питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін заявив про незавершені реформи на митниці, яку він очолював майже рік.

Водночас Рябікін похвалився успішними результатами кадрового експерименту.

«З першого липня перейшли у формат єдиної юридичної особи. Тестування показало, що в особовому складі митниці близько 45% людей не рекомендовано до роботи через відсутність належного рівня професійних знань чи доброчесності. Перехід у формат єдиної юрособи дозволив розпочати перевірки людей, які потрапили до сумнівної зони. Їх перевіряють на доброчесність та профпридатність», — наголосив ексочільник митниці і додав, що від липня зі служби щомісяця звільняється від 30 до 70 осіб.

Заразом Рябікін зауважив, що для убезпечення людей від корупції їх потрібно стимулювати високою зарплатою, яку планували підвищити утричі — до 30 тисяч гривень (для пересічного митника). Проте у проєкті бюджету підвищення фонду оплати праці заплановано лише на 4%.

«Коли ми говорили про фонд оплати праці, зараз це десь 2,5 мільярда на рік, а щоб досягти бажаного результату, потрібно 7,5 мільярда. Цього року понад план [надходжень до бюджету], я гадаю, ми дамо 50 мільярдів гривень. Відповідно, до збільшених доходів на реформу ми просили 3,5%», — сказав він.

Також Рябікін запевнив, що став міністром через те, що не зміг реформувати митницю без грошей, а вони, окрім фонду оплати праці, потрібні і для інвестицій в інфраструктуру, і для посилення інструментального контролю та мінімізації людського фактора.

«У березні уряд ухвалив програму, згідно з якою в розвиток митної інфраструктури потрібно інвестувати 10 мільярдів упродовж трьох років. Наступного року сума інвестицій становила 3,9 мільярда. Але проєкт держбюджету говорить про те, що у найкращому разі це буде мільярд», — поскаржився він.

Що стосується диджиталізації митниці, то, за словами колишнього очільника служби, там зараз взагалі немає фінансування з бюджету, все роблять коштом донорської допомоги.