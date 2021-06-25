Радник голови ДМС заявив про «імітацію реформ» на митниці і написав заяву про звільнення. Його підтримав Нефьодов

Позаштатний радник голови Державної митної служби (ДМС) Роман Ланський написав заяву, у якій просить позбавити його статусу радника.

У своєму Facebook він пояснив, що йде через «імітацію реформ» на митниці і блокування низки важливих для відомства проєктів.

За його словами, останні чотири місяці «в повітрі висять» ІТ-продукти, які закривають ключові процеси і потреби митниці. Це нова система управління ризиками, система митного оформлення для декларацій загального транзиту з ЄС, морський журнал пункту пропуску, реєстр інтелектуальних прав власності, 12 автоматизованих адмінпослуг і система митного аудиту.