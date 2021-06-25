Советник главы ГТС заявил о «имитации реформ» на таможне и написал заявление об увольнении. Его поддержал Нефедов

Внештатный советник главы Государственной таможенной службы (ГТС) Роман Ланский написал заявление, в котором просит лишить его статуса советника.

В своем Facebook он пояснил, что уходит из-за «имитации реформ» на таможне и блокирования ряда важных для ведомства проектов.

По его словам, последние четыре месяца «в воздухе висят» ИТ-продукты, которые закрывают ключевые процессы и потребности таможни. Этом новая система управления рисками, система таможенного оформления для деклараций общего транзита с ЕС, морской журнал пункта пропуска, реестр интеллектуальных прав собственности, 12 автоматизированных админуслуг и система таможенного аудита.

«Не внедряются [проекты] под разным соусом, иногда абсолютно абсурдным, а иногда с замечаниями в стиле «название протокола приема неправильное». Зато есть кейс с системой управления гарантиями, в которой даже полноценное тестирование не успели завершить и оформить все документы, но уже планировали начать тестировать с реальными данными [...]. Вынуждены констатировать, что в последние месяцы наша команда наблюдает имитацию работы ИТ-направления и постоянное затягивание рабочих процессов», — написал Ланский.

Он озвучил ряд вопросов к главе ГТС Павлу Рябикину, чтобы тот ответил на них на пресс-конференции. Сам Рябикин на эту конференцию не явился, якобы из-за болезни.

Бывший глава ГТС Максим Нефедов поддержал Ланского и добавил, что из ведомства еще уходит советник Рябикина по цифровизации Евгений Ентис.

«В этих условиях работать дальше «в стол» просто нет смысла», — написал Нефедов.