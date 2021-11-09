Дослідники: Загальносвітова температура до кінця століття може зрости на 2,4 градуса

До 2100 року загальносвітова температура може піднятися на 2,4 градуса, що значно вплине на клімат, світову економіку та життя загалом.

Такий показник був зазначений у звіті дослідницької групи Climate Action Tracker, який представили на кліматичному саміті COP26 у Глазго, передає The Guardian.

Висновки CAT відрізняються від даних інших дослідників, озвучених на саміті. Більшість дослідників вважають, що при виконанні країнами зобовʼязань щодо скорочення шкідливого виробництва та викидів в атмосферу підвищення світової температури утримається на позначці до 1,9 градуса. Оцінки CAT говорять про вищий показник, якщо не вжити додаткових заходів, оскільки деякі країни насправді не хочуть йти на поступки.