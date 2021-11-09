Исследователи: Общемировая температура к концу столетия может подняться на 2,4 градуса

К 2100 году общемировая температура может подняться на 2,4 градуса, что значительно повлияет на климат, мировую экономику и жизнь в целом.

Такой показатель указан в отчете исследовательской группы Climate Action Tracker, который представили на климатическом саммите COP26 в Глазго, передает The Guardian.

Выводы CAT отличаются от данных других исследователей, озвученных на саммите. Большинство исследователей полагают, что при выполнении странами обязательств по сокращению вредного производства и выбросов в атмосферу повышение мировой температуры удержится на отметке до 1,9 градуса. Оценки CAT говорят о более высоком показателе, если не принять дополнительных мер, поскольку некоторые страны на самом деле не хотят идти на уступки.