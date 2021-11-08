ДБР передало ще одну справу проти Тупицького до суду — за незаконні виплати співробітникам КСУ

Державне бюро розслідувань передало до суду ще одну кримінальну справу проти відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького.

Про це пише пресслужба ДБР.

Після того, як у 2020 році президент Володимир Зеленський видав указ про відсторонення Тупицького з посади голови КСУ, він продовжив керувати судом.

«Для цього колишній голова суду дав керівнику Бухгалтерської служби КСУ — головному бухгалтеру незаконну вказівку щодо використання його особистого ключа з кваліфікованим електронним підписом для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи «Клієнт Казначейства — Казначейство» з метою підписання бухгалтерських документів в електронній формі від його імені, також він передав їй захищений носій із власним електронним підписом», — йдеться у повідомленні.