19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу

Український боксер 19-річний Юрій Захарєєв переміг на чемпіонаті світу із боксу, який відбувся у столиці Сербії місті Белград. Про це повідомляють видання Tribuna та Sport.ua

Захарєєв переміг росіянина Вадима Мусаєва у ваговій категорії до 71 кг одноосібним рішенням суддів (5:0). За перемогу на ЧС-2021 український спортсмен отримає призові у $100 тисяч.

Для України це перше золото чемпіонату світу із 2017 року (тоді на світовій першості переміг Олександр Хижняк). Загалом до країни це сьоме золото на чемпіонатах світу з боксу.