19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу

Український боксер 19-річний Юрій Захарєєв переміг на чемпіонаті світу із боксу, який відбувся у столиці Сербії місті Белград. Про це повідомляють видання Tribuna та Sport.ua
Захарєєв переміг росіянина Вадима Мусаєва у ваговій категорії до 71 кг одноосібним рішенням суддів (5:0). За перемогу на ЧС-2021 український спортсмен отримає призові у $100 тисяч.
Для України це перше золото чемпіонату світу із 2017 року (тоді на світовій першості переміг Олександр Хижняк). Загалом до країни це сьоме золото на чемпіонатах світу з боксу.
Захарєєв — чинний чемпіон світу серед молоді (2021), для нього це дебютний дорослий чемпіонат світу в карʼєрі.
- 26 вересня 2021 року український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Усик переміг одноосібним рішенням судів.