19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу

Украинский боксер 19-летний Юрий Захареев победил на чемпионате мира по боксу, который состоялся в столице Сербии городе Белград. Об этом сообщают издания Tribuna и Sport.ua.
Захареев победил россиянина Вадима Мусаева в весовой категории до 71 кг единогласным решением судей (5:0). За победу на ЧМ-2021 украинский спортсмен получит призовые в $100 тысяч.
Для Украины это первое золото чемпионата мира с 2017 года (тогда на мировом первенстве победил Александр Хижняк). В целом, для страны это седьмое золото на чемпионатах мира по боксу.
Захареев – действующий чемпион мира среди молодежи (2021 год), для него это дебютный взрослый чемпионат мира в карьере.
- 26 сентября 2021 года украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Усик победил единогласным решением судей.