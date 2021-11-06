19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу

Украинский боксер 19-летний Юрий Захареев победил на чемпионате мира по боксу, который состоялся в столице Сербии городе Белград. Об этом сообщают издания Tribuna и Sport.ua.

Захареев победил россиянина Вадима Мусаева в весовой категории до 71 кг единогласным решением судей (5:0). За победу на ЧМ-2021 украинский спортсмен получит призовые в $100 тысяч.

Для Украины это первое золото чемпионата мира с 2017 года (тогда на мировом первенстве победил Александр Хижняк). В целом, для страны это седьмое золото на чемпионатах мира по боксу.