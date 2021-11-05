У США знайшли скамʼянілості тварини, яким понад 300 мільйонів років

В американському штаті Юта археологи виявили скамʼянілості невідомої поки що тварини, яким щонайменше 300 мільйонів років.

Про це пише CNN.

Точний вигляд і класифікація ще не визначені, але знахідка є скамʼянілістю чотирилапої тварини, яка може бути раннім предком рептилій, або ссавців.

«Це феноменальний зразок. Ви не зустрінете подібне дуже часто, тому це відкриття саме по собі дуже важливе», — сказав Адам Марш, провідний палеонтолог у Національному парку Аризони. Фахівець також додав, що це може бути досі невідома наука тварина.

Повідомляється, що скамʼянілості знайшли у вигляді повного скелета, а кістки розташовувалися у своїх «життєвих положеннях», тобто в тому ж положенні, що й за життя тварини.

За словами Адама Хаттенлокера, доцента Університету Південної Каліфорнії, скамʼянілість є раннім амніотом — наземним хребетним, що відкладає яйця. Повний скелет дозволяє вченим аналізувати еволюцію амніотів, а також предків ранніх рептилій та ссавців.