В США нашли окаменелости животного, которым свыше 300 миллионов лет

В американском штате Юта археологи обнаружили окаменелости неизвестного пока животного, которым, по меньшей мере, 300 миллионов лет.

Об этом пишет CNN.

Точный вид и классификация еще не определены, но находка представляет собой окаменелости четвероногое животное и может быть ранним предком рептилий или млекопитающих.

«Это феноменальный образец. Вы не увидите что-то подобное очень часто, так что это само по себе очень важно», — сказал Адам Марш, ведущий палеонтолог в Национальном парке Аризоны. Специалист также добавил, что это может быть до сих пор неизвестное науке животное.

Сообщается, что окаменелости была найдена в виде полного скелета, а кости находились в своих «жизненных положениях», то есть в том же положении, что и при жизни животного.

По словам Адама Хаттенлокера, доцента Университета Южной Калифорнии, окаменелость, по-видимому, является ранним амниотом, наземным позвоночным, откладывающим яйца. Полный скелет позволяет ученым анализировать эволюцию амниотов, а также предков ранних рептилий и млекопитающих.