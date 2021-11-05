Ученые нашли первую окаменелость ребенка вида Homo naledi

Ученые нашли первый в мире детский череп Homo naledi — это древний предок человека. Находку сделали еще в 2017 году, однако сейчас после ряда работ и исследований ее подтвердили и представили. Об этом сообщает CNN. Речь идет о черепе ребенка, которому на момент смерти было от 4 до 6 лет. Ребенок, вероятно, жил 236 000–335 000 лет назад. Череп был найден в Южной Африке в пещере Восходящей звезды. Как именно череп оказался в пещере — пока неизвестно, возможно, это было место для захоронений. Как именно умер ребенок — неизвестно, на черепе не было никаких повреждений, которые могло бы нанести плотоядное животное. Его пол также неизвестен, однако исследователи назвали ребенка «Лети» — это сокращение от «letimela», что означает «потерянный» на языке сетсвана, одном из 11 официальных языков Южной Африки.

«Это первый частичный череп ребенка Homo naledi, который был восстановлен, и это помогает нам понять все этапы жизни этого вида, — заявила Джульетта Брофи, ведущий автор исследования из Университета штата Луизиана. Отметим, что у детей в принципе тонкие и хрупкие кости, поэтому исследователи считают, что им невероятно повезло получить больше информации о том, какими были дети Homo naledi. Лети нашли в 2017 году в «невероятно отдаленном проходе» системы пещер Восходящей звезды, примерно в 12 метрах от того места, где ученые обнаружили первые останки Homo naledi.