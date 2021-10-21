Група дослідників виявила у бурштині скамʼянілість краба, якому 100 млн років. Він ідеально зберігся

Китайські, американські та канадські вчені знайшли у шматку бурштину з Мʼянми скамʼянілість краба, який там застряг. Про це йдеться у статті наукового журналу Science Advances. Знайдений краб віком 90 — 100 мільйонів років, він зовні нагадує крабів, які сьогодні бігають на узбережжях. Компʼютерна томографія показала такі його тендітні частини тіла, як вусики, зябра і тонкі волоски на ротовій порожнині. Істота всього 5 міліметрів в довжину і, ймовірно, була дитинчам краба.

Дослідники вважають, що він не був ні морським крабом, ні повністю наземним. Вони думають, що він жив в прісній або, можливо, солонуватій воді на лісовій підстилці. Можливо також, що він мігрував на сушу, як знамениті червоні краби з острова Різдва, які випускають своїх дитинчат в океан, а потім повертаються на сушу. Науковці зазначили, що це «найповніша» скамʼянілість краба з усіх, які коли-небудь виявляли: «Зразок дивовижний, єдиний у своєму роді. Він абсолютно цілісний і не пропускає жодної волосини на тілі, що примітно», — сказав Хавʼєр Луке, науковий співробітник відділу органічної та еволюційної біології Гарвардського університету. Він був провідним автором дослідження. 1 3



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Дослідники заявили, що ця знахідка доводить, що краби перейшли з моря на сушу і прісну воду в епоху динозаврів, а не в епоху ссавців, як вважалося раніше. «У літописі скамʼянілості неморських крабів зʼявилися 50 мільйонів років тому, але ця тварина вдвічі старша», — сказав Луке.