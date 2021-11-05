Зеленський підписав закон про олігархів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 5599 про деолігархізацію.
Про це повідомляється у Twitter-акаунті глави держави.
«Демократія – це закон і рівність. Підписав антиолігархічний закон, який докорінно змінює відносини між великим бізнесом і політиками. Тепер усі економічні гравці будуть рівними перед законом і не зможуть купувати для себе політичні привілеї. Зламати закон не дамо!» — заявив президент.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів. Її розробка була необхідна в рамках закону про олігархів, який готують до другого читання.