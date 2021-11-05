Зеленський підписав закон про олігархів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 5599 про деолігархізацію.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті глави держави.

«Демократія – це закон і рівність. Підписав антиолігархічний закон, який докорінно змінює відносини між великим бізнесом і політиками. Тепер усі економічні гравці будуть рівними перед законом і не зможуть купувати для себе політичні привілеї. Зламати закон не дамо!» — заявив президент.