Рада відсторонила «слугу» Тетьякову від п’яти засідань через її слова про смерть нардепа Полякова

За таке рішення проголосували 234 нардепи.

Верховна Рада позбавила народну депутатку від фракції «Слуга народу» Галину Третьякову права брати участь у п’яти засіданнях парламенту .

Водночас народні депутати не підтримали рекомендацію Регламентного комітету про позбавлення народного депутата Ірини Геращенко від фракції «Європейська солідарність» права брати участь у п'яти пленарних засіданнях.

Така пропозиція виникла через те, що у вересні 2019 року Геращенко під час засідання Верховної Ради заявила, що «парламент захопили зелені чоловічки»,

Рекомендацію профільного комітету підтримали лише 190 народних депутатів (для ухвалення результативного рішення необхідно 226 голосів).