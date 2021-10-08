Раду просять покарати «слугу» Третьякову за слова про смерть нардепа Полякова. Вона написала «одним ворогом менше»

Голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у партійному чаті фракції «Слуга народу» про смерть нардепа Антона Полякова написала — «одним ворогом менше».

Про це під час засідання Ради повідомив лідер групи «За майбутнє» Ігор Палиця, вимагаючи покарати «слугу».

«Щойно пані Третьякова у партійному чаті написала про Полякова, що «одним ворогом менше»... Я вважаю, що це неприпустимо, яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков — це людина та наш колега по парламенту», — зазначив Палиця.

Він звернувся до віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука з проханням зробити висновки щодо слів «слуги». Після цього депутати почали скандувати «ганьба» у залі парламенту.

Сама Третьякова не спростувала слова Палиці, але насамперед обурилася, чому він знає про листування її партійного чату.

«У мене два зауваження — звідки ЗаМайбах [так називають депутатську групу «За майбутнє»] знає, що пишуть у чаті «Слуги народу». А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова і вважають, що можуть накидати іншим «платки на рот», то мені здається, що ганьба це вам», — зазначила Третьякова.

Стефанчук перервав її виступ словами, що життя людини — це найвища цінність, і такі слова «слуги» неприпустимі.