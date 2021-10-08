Раду просят наказать «слугу» Третьякову за слова о смерти нардепа Полякова. Она написала «одним врагом меньше»

Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в партийном чате фракции «Слуга народа» о смерти нардепа Антона Полякова написала — «одним врагом меньше».

Об этом во время заседания Рады сообщил лидер группы «За майбутнє» Игорь Палица, требуя наказать «слугу».

«Только что госпожа Третьякова в партийном чате написала о Полякове, что «одним врагом меньше»... Я считаю, что это недопустимо, каким бы политическим оппонентом или человеком не был господин Антон Поляков — он человек и наш коллега по парламенту», — отметил Палица.

Депутат обратился к вице-спикеру парламента Руслану Стефанчуку с просьбой сделать выводы относительно слов «слуги». После этого депутаты начали скандировать «позор» в зале парламента.

Сама Третьякова не опровергла слова Палицы, но прежде всего возмутилась, почему он знает о переписке ее партийного чата.

«У меня два замечания — откуда ЗаМайбах [так называют депутатскую группу «За майбутнє»] знает, что пишут в чате «Слуги народа». А во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова и считают, что могут накинуть другим «платки на рот», то мне кажется, что позор именно вам», — отметила Третьякова.

Стефанчук прервал ее выступление словами, что жизнь человека — это высшая ценность, и такие слова «слуги» недопустимы.