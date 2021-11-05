Рада отстранила «слугу» Тетьякову от пяти заседаний из-за ее слов о смерти нардепа Полякова

В то же время народные депутаты не поддержали рекомендацию Регламентного комитета о лишении народного депутата Ирины Геращенко от фракции «Европейская солидарность» права принимать участие в пяти пленарных заседаниях.

Такое предложение возникло из-за того, что в сентябре 2019 года Геращенко во время заседания Верховной Рады заявила, что «парламент захватили зеленые человечки».

Рекомендацию профильного комитета поддержали всего 190 народных депутатов (для принятия результативного решения необходимо 226 голосов).