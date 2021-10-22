Комитет Рады рекомендует отстранить «слугу» Третьякову от заседаний за слова о смерти Полякова

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики рекомендовал отстранить руководителя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.
Об этом сообщила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук.
Согласно регламенту такое решение должна принять Верховная Рада без обсуждения. Голосование за решение может пройти на следующей пленарной неделе.
Ранее отстранить Третьякову от заседаний требовали все фракции Рады.
- 8 октября в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины от депутатской группы «За майбутнє». В Раду он зашел по спискам от «Слуги народа», но пробыл в партии недолго. 15 ноября 2019 года его и Анну Скороход исключили из фракции «Слуга народа».
- После смерти Полякова, Третьякова в партийном чате фракции написала — «одним врагом меньше». Это спровоцировало скандал.