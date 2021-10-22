Комитет Рады рекомендует отстранить «слугу» Третьякову от заседаний за слова о смерти Полякова

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики рекомендовал отстранить руководителя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Об этом сообщила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук.

Согласно регламенту такое решение должна принять Верховная Рада без обсуждения. Голосование за решение может пройти на следующей пленарной неделе.

Ранее отстранить Третьякову от заседаний требовали все фракции Рады.