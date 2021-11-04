Фонд держмайна виставив на торги перший обʼєкт у Чорнобильській зоні

Фонд держмайна виставив на аукціон перший обʼєкт оренди у Чорнобильській зоні відчуження. Це приміщення адміністративно-побутового корпусу виробничого комплексу «Вектор».

Про це повідомляється на сторінці ФДМУ.

Торги відбудуться 19 листопада. Стартова ціна складає 4,2 тисячі гривень на місяць. Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 м² на центральній вулиці Чорнобиля.

«Новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення обʼєкта, а також його суборенди. Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість», — йдеться у повідомленні.