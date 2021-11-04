У Києві можна буде вакцинуватись від грипу в аптеках

У Києві у рамках пілотного проєкту з 10 до 14 листопада можна буде вакцинуватись від грипу в аптеках. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 4 листопада.

Для участі в проєкті треба бути старшим за 18 років, мати із собою паспорт та ідентифікаційний код, пройти безкоштовний огляд у лікаря в аптеці перед вакцинацією, купити будь-яку вакцину проти грипу в аптеці.

У жовтні Центр громадського здоровʼя повідомляв, що в аптеках вже наявні вакцини проти грипу, їхня орієнтовна вартість від 350 гривень.