В Киеве можно будет вакцинироваться от гриппа в аптеках

В Киеве в рамках пилотного проекта с 10 по 14 ноября можно будет вакцинироваться от гриппа в аптеках. Об этом Министерство здравоохранения сообщило 4 ноября.

Прививки будут делать с 8:00 до 20:00. Адреса аптек: